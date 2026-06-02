La collaborazione tra la Carrarese e l’allenatore si sta per concludere con una risoluzione consensuale. La separazione segue un periodo di successi, che ha incluso la promozione storica della squadra e due stagioni di salvezze consecutive in Serie B.

CARRARA – È giunto al capolinea il binomio tra la Carrarese e Antonio Calabro. Un addio che arriva dopo un ciclo straordinario, scandito dalla storica promozione e da due successive salvezze consecutive in Serie B. Secondo quanto rivelato da GianlucaDiMarzio.com, l’avventura sulla panchina marmifera del tecnico classe ’76 si avvia verso la conclusione definitiva. I vertici della società apuana avevano formalizzato una proposta per il rinnovo del contratto in essere, ma il tecnico ha scelto di non dare alcun riscontro positivo, maturando una decisione irrevocabile sul proprio percorso professionale. Di fronte a questo scenario, l’allenatore e il club sono attualmente impegnati a negoziare e a trovare una quadra per giungere a una risoluzione consensuale del rapporto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Separazione in vista alla Carrarese, per mister Calabro si avvicina la risoluzione consensuale

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