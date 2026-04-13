La Carrarese di mister Calabro interrompe la marcia verso i playoff a Reggio Emilia
La partita tra Reggiana e Carrarese si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, interrompendo la serie positiva della squadra ospite. La sfida si è disputata a Reggio Emilia, con i gol segnati nel secondo tempo. La formazione della Carrarese ha inserito cinque sostituzioni durante la ripresa, mentre la Reggiana ha schierato alcuni giocatori con cambi effettuati a metà e in corso d’opera. Nessun alterco o episodio particolare è stato segnalato durante l’incontro.
Reggiana – Carrarese 2-0 REGGIANA: Micai, Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti, Bertagnoli (19’st Rover), Reinhart, Bozhanaj (19’st Charlys), Lambourde (28’st Novakovich), Portanova (40’st Vallarelli), Gondo (40’st Fumagalli). A disp.: Zwaan, Cardinali, Papetti, Mendicino, Marcon, Belardinelli, Pinelli. All.: Bisoli CARRARESE: Bleve, Calabrese (35’st Sekulov), Oliana (19’st Illanes), Ruggeri, Zanon, Parlanti (1’st Rubino), Zuelli, Hasa, Rouhi (28’st Melegoni), Finotto (1’st Distefano), Abiuso. A disposizione: Garofani, Fiorillo, Troise, Lordkipanidze, Accornero. All.: Calabro RETI: 14’pt Portanova, 28’pt Bertagnoli NOTE: Ammoniti Reinhart, Hasa, Zanon REGGIO EMILIA – .🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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