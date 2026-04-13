La Carrarese di mister Calabro interrompe la marcia verso i playoff a Reggio Emilia

La partita tra Reggiana e Carrarese si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, interrompendo la serie positiva della squadra ospite. La sfida si è disputata a Reggio Emilia, con i gol segnati nel secondo tempo. La formazione della Carrarese ha inserito cinque sostituzioni durante la ripresa, mentre la Reggiana ha schierato alcuni giocatori con cambi effettuati a metà e in corso d’opera. Nessun alterco o episodio particolare è stato segnalato durante l’incontro.