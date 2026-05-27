La Lazio ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Maurizio Sarri e il suo staff. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale del club. La separazione avviene a seguito di un accordo tra le parti. La società ha ufficializzato la fine del rapporto di lavoro con l’allenatore toscano. Non sono stati forniti dettagli sul contratto o sui motivi della decisione. La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale del club.

Si chiude ufficialmente l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della S.S. Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il tecnico toscano e con il suo staff attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della società. “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff”, si legge nel comunicato diffuso dal club capitolino. La società ha inoltre voluto salutare l’allenatore con parole di stima e riconoscenza: “La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lazio, ufficiale la separazione con Maurizio Sarri: risoluzione consensuale del contratto

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