Lazio ufficiale la separazione con Maurizio Sarri | risoluzione consensuale del contratto

Da sport.periodicodaily.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Lazio ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Maurizio Sarri e il suo staff. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale del club. La separazione avviene a seguito di un accordo tra le parti. La società ha ufficializzato la fine del rapporto di lavoro con l’allenatore toscano. Non sono stati forniti dettagli sul contratto o sui motivi della decisione. La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiude ufficialmente l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della S.S. Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il tecnico toscano e con il suo staff attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della società. “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff”, si legge nel comunicato diffuso dal club capitolino. La società ha inoltre voluto salutare l’allenatore con parole di stima e riconoscenza: “La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

lazio ufficiale la separazione con maurizio sarri risoluzione consensuale del contratto
© Sport.periodicodaily.com - Lazio, ufficiale la separazione con Maurizio Sarri: risoluzione consensuale del contratto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sarrismo Lazio - Sarriball -Lazio under Maurizio Sarri

Video Sarrismo Lazio - Sarriball -Lazio under Maurizio Sarri ?

Notizie e thread social correlati

La Lazio ufficializza l’addio di Maurizio Sarri: depositata in Lega la risoluzione consensuale del contrattoLa Lazio ha depositato in Lega di Serie A la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Maurizio Sarri.

Tuttosport – Sarri dice addio alla Lazio: c’è la risoluzione consensuale. Gattuso a un passoMaurizio Sarri ha firmato la risoluzione consensuale con la Lazio e lascia l’incarico.

Temi più discussi: Ufficiale la separazione tra la Lazio e il tecnico Sarri; Lazio-Sarri, accordo per la separazione consensuale; Lazio, vicina la risoluzione contrattuale di Sarri: gli aggiornamenti; Conte, addio al Napoli? Possibile separazione consensuale (e sbuca l'ipotesi Sarri). Più defilati Allegri e Grosso.

maurizio sarri lazio ufficiale la separazioneSarri-Lazio è finita, ufficiale la separazione tra tecnico e società- ROMA, 27 MAG - Mancava solo l'ufficialità sulla fine del rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio, ed ora è arrivata. La società biancoceleste ha infatti reso noto di aver depositato presso la Lega d ... corrieredellosport.it

maurizio sarri lazio ufficiale la separazioneLazio, ufficiale la risoluzione del contratto con SarriCosì il club biancoceleste ufficializza la separazione con Maurizio Sarri dopo un solo anno dal ritorno del tecnico. italpress.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web