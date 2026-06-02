Senigallia | Lega e Olivetti trovano l’accordo per la nuova giunta

La Lega e Olivetti hanno raggiunto un accordo per la composizione della nuova giunta comunale. Sono stati definiti i ruoli e le deleghe che ciascun componente assumerà. La conferma di Elena Campagnolo come assessore ha portato a modifiche nelle deleghe assegnate. I dettagli sui nuovi incarichi e le ripartizioni di competenze verranno comunicati nelle prossime ore. La nomina dei nuovi assessori è prevista entro la fine della settimana.

? Punti chiave Chi occuperà i nuovi ruoli definiti nell'accordo tra Lega e Olivetti?. Come cambieranno le delegature dopo la conferma di Elena Campagnolo?. Quali compiti specifici avrà Luca Santarelli nel nuovo assetto comunale?. Perché la Lega ha scelto di puntare sulla continuità amministrativa?.? In Breve Elena Campagnolo confermata assessore per garantire continuità amministrativa a Senigallia. Luca Santarelli si sposta in Consiglio comunale per rappresentare la Lega. Nicolò Pierini garantisce l'unità del gruppo politico con il sindaco Olivetti. Nuovi ruoli definiti per approfondire la gestione di aree specifiche del territorio. Lega e Olivetti trovano l’accordo per la nuova giunta di Senigallia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Il voto a Senigallia, il sindaco Olivetti tenta di mantenere la carica e sfida Romano e Binci; Nicolò Pierini: Bene la riconferma di Massimo Olivetti e il risultato della Lega. Abbiamo lavorato bene e vicino ai cittadini; Senigallia resta al centrodestra, Olivetti sindaco bis con il 51,74%. Romano (Pd): La città ha ormai cambiato pelle; La nuova giunta Olivetti prende forma: Senigallia al Centro verso i tre assessorati, Forza Italia resterebbe fuori.

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