Mercoledì sarà presentata la nuova giunta comunale a Senigallia, dopo un accordo tra il sindaco e la Lega. L’intesa ha permesso di superare le difficoltà e di definire la composizione degli incarichi. Tra i membri della nuova squadra ci saranno tre donne, le quali entreranno in giunta con ruoli ancora da ufficializzare. La firma dell’accordo ha portato alla formazione di un esecutivo che sostituirà la precedente amministrazione.

? Punti chiave Come ha fatto Olivetti a sbloccare l'accordo con la Lega?. Chi sono le tre donne che entreranno nella nuova giunta?. Perché Forza Italia è stata completamente esclusa dal governo cittadino?. Quali deleghe riceveranno i candidati con il maggior numero di voti?.? In Breve Luca Santarelli otterrà la presidenza del Consiglio per sbloccare l'accordo con la Lega.. Gabriele Cameruccio sarà vicesindaco con delega al Bilancio dopo 812 preferenze ottenute.. Lara Landi gestirà Servizi Sociali, Simona Romagnoli il Turismo ed Elena Campagnolo il Porto.. Andrea Morsucci riceverà Urbanistica e Ambiente, mentre Alan Canestrari manterrà le Attività Economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, accordo con la Lega: mercoledì la nuova giunta Olivetti

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