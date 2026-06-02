Senigallia intesa tra la Lega e Olivetti | definita la giunta

A Senigallia, la giunta comunale è stata ufficialmente definita dopo un accordo tra la Lega e il sindaco Olivetti. L’intesa permette di rispettare le richieste del primo cittadino e del partito, garantendo continuità amministrativa. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei componenti o sulle deleghe assegnate. La firma dell’accordo segue settimane di trattative tra le parti coinvolte.

SENIGALLIA - "Abbiamo trovato un accordo con il sindaco Olivetti che consente di rispettare le richieste avanzate dal primo cittadino e dal nostro partito, garantendo al tempo stesso continuità amministrativa e riconoscendo il lavoro importante svolto con impegno, dedizione e competenza in questi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giunta definita, intesa tra Olivetti e la Lega

Senigallia, accordo con la Lega: mercoledì la nuova giunta OlivettiMercoledì sarà presentata la nuova giunta comunale a Senigallia, dopo un accordo tra il sindaco e la Lega.

Temi più discussi: Giunta definita, intesa tra Olivetti e la Lega; Giunta definita intesa tra Olivetti e la Lega; Senigallia accordo con la Lega | mercoledì la nuova giunta Olivetti.

La civica Senigallia al centro è la forza trainante in Consiglio. Ecco chi ha fatto boom e chi flopSENIGALLIA L’assemblea cittadina sarà composta da 24 consiglieri: 15 seggi vanno alla maggioranza a sostegno del sindaco Olivetti mentre nove sono riservati ... corriereadriatico.it

Senigallia al voto: la CNA incontra i candidati SindacoSi è tenuto presso il City Hotel di Senigallia un partecipato confronto elettorale dedicato al mondo delle imprese, organizzato dalla CNA locale. L’incontro ha visto una nutrita rappresentanza di impr ... senigallianotizie.it