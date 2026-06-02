Senigallia intesa tra la Lega e Olivetti | definita la giunta
A Senigallia, la giunta comunale è stata ufficialmente definita dopo un accordo tra la Lega e il sindaco Olivetti. L’intesa permette di rispettare le richieste del primo cittadino e del partito, garantendo continuità amministrativa. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei componenti o sulle deleghe assegnate. La firma dell’accordo segue settimane di trattative tra le parti coinvolte.
SENIGALLIA - "Abbiamo trovato un accordo con il sindaco Olivetti che consente di rispettare le richieste avanzate dal primo cittadino e dal nostro partito, garantendo al tempo stesso continuità amministrativa e riconoscendo il lavoro importante svolto con impegno, dedizione e competenza in questi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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