giunta definita intesa tra olivetti e la lega

Oggi è stata ufficializzata l’intesa tra il sindaco e la Lega. La giunta comunale è stata definita e le nomine sono state concordate. Domani, a meno di eventuali cambiamenti, il primo cittadino procederà con la firma dei decreti di nomina.

Ogni pedina è al suo posto. E domani, a meno di clamorose novità, il sindaco Massimo Olivetti firmerà i decreti di nomina. Ieri, dopo un ultimo giro di conferme, la composizione della nuova giunta comunale è stata definita e ricalca quella di due giorni fa quando il primo cittadino aveva chiesto alla Lega un passo di lato. Dopo giorni di confronti, trattative e verifiche interne alla maggioranza, che hanno permesso al sindaco di trovare la quadra sul gruppo di assessori che lo affiancherà nel secondo mandato. A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Gabriele Cameruccio, di Senigallia al Centro. Per lui restano ancora da definire gli ultimi dettagli sulle deleghe, con il confronto aperto tra due assessorati strategici: Lavori pubblici e Bilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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