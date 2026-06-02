Senigallia | 73 dipendenti crescono con i fondi del PNRR
A Senigallia, 73 dipendenti comunali stanno ricevendo formazione con i fondi del PNRR. Le nuove competenze riguardano digitalizzazione, gestione dei servizi online e procedure amministrative innovative. La formazione mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. I dipendenti stanno partecipando a corsi e workshop specifici, che prevedono anche aggiornamenti su normative e tecnologie. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento o sui risultati attesi.
? Punti chiave Come cambieranno i servizi comunali dopo la formazione dei dipendenti?. Quali competenze specifiche acquisiranno i 73 addetti del Comune?. Perché l'amministrazione punta su trasparenza e norme anticorruzione?. Come influirà la digitalizzazione sulla gestione quotidiana dei cittadini?.? In Breve Formazione su leadership, contabilità pubblica, trasparenza e norme anticorruzione per 73 dipendenti.. Finanziamenti europei Next Generation EU tramite Missione 1 e Investimento 2.3.. Progetto PerForma PA utilizza codici CUP D51J23000990001 e H53C26000560006.. Obiettivo digitalizzazione per ridurre burocrazia e migliorare servizi ai cittadini di Senigallia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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