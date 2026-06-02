Senigallia | 73 dipendenti crescono con i fondi del PNRR

Notizia in breve

A Senigallia, 73 dipendenti comunali stanno ricevendo formazione con i fondi del PNRR. Le nuove competenze riguardano digitalizzazione, gestione dei servizi online e procedure amministrative innovative. La formazione mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. I dipendenti stanno partecipando a corsi e workshop specifici, che prevedono anche aggiornamenti su normative e tecnologie. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento o sui risultati attesi.