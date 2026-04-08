Salone del Mobile | voucher trasporti per studenti con fondi PNRR

Il Comune di Milano ha annunciato che, dal 21 al 26 aprile 2026, gli studenti che parteciperanno al Salone del Mobile riceveranno voucher da 10 euro per i trasporti urbani. Questi voucher saranno disponibili per facilitare gli spostamenti tramite piattaforme MaaS e sono finanziati con fondi del PNRR. La misura mira a sostenere i giovani nel raggiungimento dell’evento e a promuovere l’uso dei mezzi pubblici.

Il Comune di Milano concede agli studenti che visiteranno il Salone del Mobile tra il 21 e il 26 aprile 2026 dei voucher da 10 euro per agevolare gli spostamenti urbani tramite piattaforme MaaS. L’iniziativa si inserisce in una strategia di ammodernamento della circolazione cittadina. Il progetto, denominato Mobility as a Service for Italy, trova il suo sostegno finanziario nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per rendere operativo lo sconto, chi ha acquistato l’ingresso per la fiera dovrà utilizzare il codice S.F. Sigillo Fiscale presente nella mail di conferma del biglietto. Questo codice va inserito all’interno delle applicazioni dei gestori convenzionati dopo la registrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Mobile: voucher trasporti per studenti con fondi PNRR Salone del Mobile, agli studenti un voucher per muoversi a Milano: ecco come ottenerloDopo il successo della fase sperimentale, il Comune di Milano avvia una nuova fase di test del progetto ‘Mobiliy as a service for Italy’ finanziato... Leggi anche: Salone del Mobile. Sconti sui mezzi per gli studenti Temi più discussi: Salone del Mobile, agli studenti un voucher per muoversi a Milano: ecco come ottenerlo; Salone del Mobile, sconto studenti per incentivare l’uso di mezzi pubblici; Salone del Mobile. Sconti sui mezzi per gli studenti; MOBILITÀ. GRAZIE AL PROGETTO MAAS, VOUCHER PER GLI STUDENTI CHE ANDRANNO AL SALONE DEL MOBILE.MILANO. MOBILITÀ. GRAZIE AL PROGETTO MAAS, VOUCHER PER GLI STUDENTI CHE ANDRANNO AL SALONE DEL MOBILE.MILANOAssessora Censi: Un buono da 10 euro per incentivare trasporti sostenibili Come accedere al voucher (mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2026 – Dopo il successo della prima fase sperimentale, che ... mi-lorenteggio.com Salone del Mobile, agli studenti un voucher per muoversi a Milano: ecco come ottenerloL'agevolazione è valida per chi visita la fiera: ecco come riscattare il codice da 10 euro sulle app convenzionate per viaggiare tra Rho e il Fuorisalone ... milanotoday.it Veneta Cucine partecipa al Salone del Mobile 2026 – Eurocucina, presentando le sue novità nel Padiglione 02, stand B01 A01 A02. Dal 21 al 26 aprile vi aspetta un’esperienza immersiva dedicata al design, alla ricerca materica e all’innovazione. - facebook.com facebook A Matter of Salone, la 64° edizione del Salone del Mobile di Milano, luogo d'incontro per eccellenza per il mondo del design e del progetto sarà aperta al pubblico dal 25 al 26 aprile negli spazi di Rho Fiera! 25-26 aprile 2026 | Milano, Rho Fiera Biglietti x.com