Palestre rinnovate per 3.500 studenti con i fondi del Pnrr

Sono state ufficialmente inaugurate tre nuove palestre all’interno di un istituto scolastico dell’area metropolitana, che coinvolge circa 3.500 studenti. I lavori di riqualificazione sono stati realizzati dalla Città Metropolitana di Milano grazie a un finanziamento proveniente dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento ha comportato un investimento totale di circa un milione di euro.

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Taglio del nastro per le tre palestre dell’Omnicomprensivo, riqualificate dalla Città Metropolitana di Milano con un investimento complessivo, coperto da fondi Pnrr, di 1.600.000 euro. Spazi più sicuri e confortevoli, dunque, per i 3.500 studenti dell’istituto superiore di via Martiri di Cefalonia, che comprende licei e scuole tecniche. Interventi nell’ambito dell’anti-sismica, efficientamento energetico, rifacimento di bagni e spogliatoi: queste le operazioni che sono state eseguite sulle tre palestre del plesso, utilizzate non solo dagli studenti, ma anche, negli orari extrascolastici, da alcune associazioni del territorio. Oltre agli...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palestre rinnovate per 3.500 studenti con i fondi del Pnrr ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salento: reti idriche rinnovate grazie ai fondi del PnrrConsac annuncia la sostituzione di 35 chilometri di infrastrutture per ridurre le perdite e ottimizzare l'erogazione nel comune cilentano Nel comune... Salone del Mobile: voucher trasporti per studenti con fondi PNRRIl Comune di Milano concede agli studenti che visiteranno il Salone del Mobile tra il 21 e il 26 aprile 2026 dei voucher da 10 euro per agevolare gli... Argomenti più discussi: Palestre rinnovate per 3.500 studenti con i fondi del Pnrr; Al Liceo Mancini partono i lavori: palestra e scuola saranno rinnovate; 12 milioni per la sicurezza: Falconara rinnova scuole e palestre dopo il sisma 2016. «Restituito un luogo alla comunità». La palestra parrocchiale riapreScortichino, all’inaugurazione il sindaco Saletti e monsignor Perego: Un investimento importante. L’intitolazione a un giovane santo, come San Carlo Acutis, è un messaggio intergenerazionale. msn.com