Sanità 153 milioni dalla Regione Lazio | fondi anche per la provincia di Frosinone

La Regione Lazio ha approvato un programma di investimenti superiore ai 153 milioni di euro destinato all’edilizia sanitaria. L’annuncio è stato dato dall’assessore alle Politiche abitative, alle case popolari, alle politiche del mare e alla Protezione civile. I fondi saranno destinati anche alla provincia di Frosinone, con l’obiettivo di migliorare le strutture e i servizi sanitari presenti sul territorio. La decisione è stata presa durante una riunione della Giunta regionale.

L’assessore alle Politiche abitative, alle case popolari, alle politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha annunciato l’approvazione in Giunta di un importante programma di investimenti da oltre 153 milioni di euro destinato all’edilizia sanitaria e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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