Auto sempre più vecchie a Foggia e nel resto della Puglia | l' età media dei veicoli su strada è di 14 anni

A Foggia e nella regione Puglia, le auto circolanti sono sempre più vecchie. Secondo uno studio di Facile, l’età media dei veicoli è di 14 anni, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Questo aumento si riscontra sia nella provincia di Foggia che nel resto della regione, evidenziando un trend di invecchiamento del parco auto locale.

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Puglia, ormai arrivata a 14 anni, in aumento del 4% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 420mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno.La Puglia è risultata essere la terza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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