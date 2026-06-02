Sempio rifiuta la perizia | Sano o pazzo devono dimostrare che

Andrea Sempio ha deciso di non partecipare alla perizia psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. L’uomo ha dichiarato che, indipendentemente dal fatto di essere considerato sano o pazzo, spetta agli inquirenti dimostrare la propria tesi. La decisione è stata comunicata prima dell’appuntamento previsto per la consulenza.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'avvocato Liborio Cataliotti, difensore del 39enne, durante un intervento a Quarto Grado: “Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e delle prove debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto”, aveva spiegato il legale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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