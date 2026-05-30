L’avvocato di Andrea Sempio ha rifiutato di sottoporre il suo assistito alla perizia psichiatrica richiesta dalla Procura. La decisione è stata comunicata in aula, spiegando che la difesa considera quella perizia una valutazione di natura tecnica e non un esame clinico. La scelta potrebbe influenzare il percorso legale, lasciando in sospeso l’esame delle condizioni psichiche dell’imputato. La prossima udienza è prevista tra alcune settimane.

? Punti chiave Perché la difesa contesta la natura tecnica della perizia psichiatrica?. Come influirà questo rifiuto sulla strategia legale di Andrea Sempio?. Quali sono i criteri che il medico Catanesi deve valutare?. Cosa accadrà se la Procura non riuscirà a ottenere l'accertamento?.? In Breve Procura di Pavia incarica lo psichiatra Roberto Catanesi per accertamenti clinici.. Avvocato Liborio Cataliotti contesta tempistiche e natura della consulenza tecnica.. Analisi psichiatrica mira a valutare capacità di intendere e volere di Sempio.. Difesa contesta la validità metodologica della consulenza disposta dal magistrato Napoleone.. L’avvocato Liborio Cataliotti ha comunicato oggi a Garlasco il rifiuto di Andrea Sempio di sottoporsi alla consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia per le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco, Sempio rifiuta la perizia psichiatrica della Procura

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Delitto di Garlasco, laudio di Sempio e quel rifiuto da parte di Chiara Poggi

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#Garlasco Leggere certe parole lascia sgomenti. Le lettere attribuite alla madre di Andrea #Sempio mostrano un livello di rancore e aggressività che colpisce profondamente, soprattutto considerando il dolore immenso che da anni accompagna il caso Garlas x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit

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