Il Presidente della Repubblica ha lasciato i Fori Imperiali dopo le celebrazioni del 2 giugno. La folla presente ha salutato con entusiasmo mentre si allontanava. Mattarella è stato accompagnato fuori dal luogo della parata, terminata poco prima. Nessun altro dettaglio sull’evento è stato comunicato.

Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato via dai Fori Imperiali dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica. Mentre andava via la folla ha gridato 'Sei il migliore' e ha applaudito. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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'Sei il migliore', folla saluta Mattarella che va via dai Fori Imperiali a termine Parata 2 giugno

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