' Sei il migliore' folla saluta Mattarella che va via dai Fori Imperiali a termine Parata 2 giugno

Da iltempo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente della Repubblica ha lasciato i Fori Imperiali dopo le celebrazioni del 2 giugno. La folla presente ha salutato con entusiasmo mentre si allontanava. Mattarella è stato accompagnato fuori dal luogo della parata, terminata poco prima. Nessun altro dettaglio sull’evento è stato comunicato.

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