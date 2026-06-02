fila per i selfie con tajani al termine della parata del 2 giugno ai fori imperiali

Notizia in breve

Al termine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, si sono formate lunghe code di persone in attesa di scattare selfie con il ministro degli Esteri. Tajani ha partecipato all’evento e si è intrattenuto tra i presenti, mentre i partecipanti cercavano di immortalare il momento con fotografie e autografi. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi cittadini, alcuni dei quali hanno atteso anche oltre un’ora per avvicinarsi al ministro.