Fila per i selfie con Tajani al termine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali
Al termine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, si sono formate lunghe code di persone in attesa di scattare selfie con il ministro degli Esteri. Tajani ha partecipato all’evento e si è intrattenuto tra i presenti, mentre i partecipanti cercavano di immortalare il momento con fotografie e autografi. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi cittadini, alcuni dei quali hanno atteso anche oltre un’ora per avvicinarsi al ministro.
Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assistito alla Parata del 2 giugno ai fori imperiali. Dopo l'evento, Tajani è stato accolto da un bagno di folla e da sostenitori che gli hanno chiesto un selfie. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it
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