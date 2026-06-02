Sei finanzieri volontari ’in soccorso’ alla Procura

Notizia in breve

Le forze di polizia finanziaria si sono rese disponibili come volontari per supportare la Procura di Monza, che da tempo affronta una carenza di personale. Sei finanzieri hanno offerto il loro aiuto, contribuendo alle attività dell’ufficio giudiziario. La collaborazione volontaria riguarda compiti di supporto e assistenza, senza coinvolgimento diretto nelle indagini. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza precisare modalità o durata dell’intervento.