Sei finanzieri volontari ’in soccorso’ alla Procura
Le forze di polizia finanziaria si sono rese disponibili come volontari per supportare la Procura di Monza, che da tempo affronta una carenza di personale. Sei finanzieri hanno offerto il loro aiuto, contribuendo alle attività dell’ufficio giudiziario. La collaborazione volontaria riguarda compiti di supporto e assistenza, senza coinvolgimento diretto nelle indagini. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza precisare modalità o durata dell’intervento.
Le Fiamme gialle tornano a tendere una mano come volontari alla Procura di Monza, da sempre afflitta dalla carenza di impiegati. È stato infatti rinnovato il protocollo per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici giudiziari tra Procura, Comune e la sezione monzese dell’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia, sotto l’egida del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza. L’accordo, firmato dal procuratore Claudio Gittardi, dal sindaco Paolo Pilotto e dal presidente della sezione Anfi di Monza, tenente colonnello Michele Buccella, dopo l’invito nella sede del comando fatto dal colonnello Nicola Russo,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Temi più discussi: In procura manca personale: a dare una mano arrivano i finanzieri in pensione (come volontari); Monza, rinnovato l’accordo tra Associazione finanzieri e Procura per attività di supporto; Monza, le Fiamme Gialle come volontari alla Procura di Monza; Volontari ANFI negli uffici giudiziari per sostenere il lavoro amministrativo.
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