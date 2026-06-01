monza le fiamme gialle come volontari alla procura di monza

Monza, 1 Giugno 2026 - Alla Procura di Monza da sempre afflitta dalla carenza di impiegati le Fiamme gialle tornano a tendere una mano come volontari. E' stato infatti rinnovato il protocollo d'intesa per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici giudiziari tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il Comune del capoluogo brianzolo e la Sezione monzese dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sotto l’egida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza. L'accordo, firmato dal procuratore Claudio Gittardi, dal sindaco Paolo Pilott o e dal presidente della Sezione A.N.F.I. di Monza,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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