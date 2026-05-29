In procura manca personale | a dare una mano arrivano i finanzieri in pensione come volontari

In procura manca personale e i finanzieri in pensione intervengono come volontari. È stato rinnovato il protocollo d’intesa che prevede l’impiego di ex finanzieri per supportare i servizi agli uffici giudiziari. La sezione monzese dell’associazione nazionale finanzieri coordina le attività di questi volontari, che collaborano con le strutture giudiziarie senza compenso. La presenza dei pensionati mira a integrare le risorse umane disponibili e a facilitare le attività amministrative e di supporto.

Le fiamme gialle in pensione vanno in aiuto (come volontari) della macchina burocratica. É stato rinnovato il protocollo d’intesa per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici giudiziari che vede coinvolti i finanzieri della sezione monzese dell’associazione nazionale finanzieri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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