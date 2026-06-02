Il Comune ha introdotto un parcheggio a pagamento nell’area superiore del Corno alle Scale per auto, camper e pullman, con una tariffa di sei euro al giorno. Moto e ciclomotori, invece, possono sostare gratuitamente. La misura riguarda la zona più alta dell’area, mentre le altre aree restano libere o con altre modalità di sosta. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o eventuali eccezioni.

Il Comune ha istituito il parcheggio a pagamento nell’area sommitale del Corno alle Scale per automobili, camper e pullman, mentre moto e ciclomotori sono esenti. Per le auto la tariffa è di un euro l’ora, mentre il costo giornaliero è di 6 euro e di 35 euro per 7 giorni. Per camper e caravan la spesa sale a 10 euro al giorno con 50 euro di tariffa massima per 6 giorni. I pullman devono sborsare 5 euro all’ora, 15 euro è la tariffa giornaliera mentre per 4 giorni si pagheranno 50 euro. La tariffa può essere pagata con monete, carte di pagameno e bancomat, smartphone e dispostivi abilitati ai pagamenti elettronici contactless e app dedicate alla sosta: quest’ultima soluzione, però, non è ancora stata abilitata per motivi tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sei euro al giorno per le vetture, ma i motociclisti sostano gratis

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