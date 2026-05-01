In occasione del Primo maggio, emergono storie di lavoratori con partite IVA false che contribuiscono ad aumentare i dati sugli occupati. Alcuni riferiscono di dover lavorare fino a dieci ore al giorno in studio per uno stipendio di circa mille euro al mese, mentre durante la campagna elettorale devono essere sempre reperibili senza ricevere compensi aggiuntivi. Questi racconti vengono portati all’attenzione nel momento in cui si celebra il record di occupazione rivendicato dal governo.

È l’altra faccia del record di occupati che Giorgia Meloni rivendica a ogni pie’ sospinto – l’ha fatto anche durante la conferenza stampa post approvazione del nuovo “decreto Primo maggio” – come presunto risultato delle politiche del suo governo. A fronte dei 24,1 milioni di italiani che stando ai dati Istat risultano al lavoro – per un tasso di occupazione che resta comunque il più basso della Ue – il robusto aumento dei dipendenti permanenti è andato di pari passo con un’inedita crescita delle partite Iva. I lavoratori autonomi, che nel settembre 2022 erano scesi a 4,9 milioni contro i 5,5 di un decennio prima, sono in costante salita: a febbraio avevano toccato quota 5,28 milioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo maggio, le storie delle false partite Iva (che gonfiano i dati sugli occupati). “Flessibilità? 10 ore al giorno in studio per 1000 euro al mese”. “In campagna elettorale sei sempre reperibile, ma la paga non cambia”

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Primo maggio, le storie delle false partite Iva (che gonfiano i dati sugli occupati). Flessibilità? 10 ore al giorno in studio per 1000 euro al mese. In campagna ...Sono circa 500mila i falsi autonomi con un unico committente che decide tempi di lavoro, tariffe e strumenti. Indipendenti sulla carta, insomma, ma subordinati di fatto ... ilfattoquotidiano.it

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