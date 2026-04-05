Quatto incidenti stradali nel Torinese coinvolti sei motociclisti | le loro condizioni

Quattro incidenti stradali si sono verificati nella provincia di Torino durante la giornata di Pasqua, coinvolgendo in totale sei motociclisti. I soccorritori di un’azienda di emergenza sono intervenuti in più occasioni per prestare assistenza, riscontrando diverse condizioni tra i coinvolti. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause degli incidenti, che si sono verificati in diverse zone della provincia.

Una domenica di Pasqua caratterizzata da diversi incidenti, avvenuti sulle strade della provincia di Torino, ha impegnato a ritmo serrato i soccorritori di azienda zero. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio, il 118 è intervenuto in quattro diversi incidenti che hanno visto coinvolti sei motociclisti, rendendo necessario in due occasioni l'invio dell'elisoccorso, oltre alle ambulanze. Il primo allarme è scattato intorno alle 12 a Giaglione sulla ss25 dove un uomo di 36 anni è rimasto ferito alle gambe. Il paziente è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cto dove più tardi è arrivato anche un motociclista ferito in un incidente avvenuto intorno alle 17. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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