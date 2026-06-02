Seconda categoria | prende il posto di brizzi Il Ricortola si affida a Gianmarco Bartoletti Tecnico della prima squadra e capo delle giovanili

Il Ricortola ha annunciato l’ingaggio di Gianmarco Bartoletti come nuovo allenatore della seconda squadra, prendendo il posto di Brizzi. Bartoletti, già tecnico della prima squadra e responsabile delle giovanili, assumerà il nuovo incarico a partire da luglio. La società ha confermato l’affidamento del ruolo sia alla guida della squadra che all’organizzazione del settore giovanile. La decisione mira a rafforzare la continuità tecnica e il progetto di sviluppo del settore giovanile.

E’ Gianmarco Bartoletti il nuovo allenatore del Ricortola. La società neroverde ha ufficializzato l’arrivo del tecnico spezzino d’adozione a partire dal mese di luglio, affidandogli sia la guida della prima squadra che un ruolo più ampio all’interno del settore giovanile. Ex vice al Canaletto e un passato da responsabile del Settore giovanile scolastico della Figc di Spezia, Bartoletti raccoglie il testimone di Rossano Brizzi, che nell’ultima stagione ha condotto il gruppo a una salvezza tranquilla in Seconda categoria con 38 punti. Adesso si apre una nuova era, guidata da un profilo scelto per dare impulso a un piano che punta a integrare prima squadra e vivaio in un’unica visione tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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