Nella 28ª giornata di Prima categoria, il Riomaior conquista la quarta vittoria consecutiva grazie a un gol di Castro al 49’ nel match contro il Casarza Ligure, seconda in classifica, disputato al ‘Cimma’ di Pagliari. La vittoria permette alla squadra di rafforzare la propria posizione in classifica, mentre Lerici si avvicina al secondo posto. La gara ha acceso la zona alta della classifica, con risultati che modificano gli equilibri tra le prime posizioni.

Continua il momento magico del Riomaior che nella 28ª giornata di Prima categoria infila la quarta vittoria consecutiva battendo per 1-0 al ‘Cimma’ di Pagliari il Casarza Ligure, seconda forza del campionato: decide al 49’ Castro. Il team delle Cinque Terre sale così al quarto posto in zona playoff scavalcando l’Amegliese, battuta a sorpresa 4-0 sul campo dell’Atletico Casarza Ligure. Decisive l’autorete di Leonini e i gol di Guaitolini (su rigore) ed a una doppietta di Antognetti di cui la prima rete su rigore. Il Lerici approfitta della sconfitta del Casarza Ligure per scavalcarlo di due punti e conquistare il secondo posto, grazie al successo per 4-0 sul Marolacquasanta al Tanca.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, si infiamma la lotta nelle zone alte della classifica. Riomaior sgambetta il Casarza. Lerici si prende il secondo posto

Notizie correlate

Calcio In Prima si delineano le posizioni nella zone alte della classifica e nella corsa salvezza. La Carrarese Giovani prova la fuga . Mulazzo, buona la prima di ChelottiSui campi ruvidi della Prima Categoria, dove la terra pesa sulle scarpe e il vento scende dai crinali della Lunigiana e dall’Alpi Apuane a spettinare...

Prima categoria Lerici al 3° posto a spese del RiccòIl Lerici continua la sua rincorsa alle posizioni di vertice della classifica del girone D di prima categoria.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Calcio / Prima Categoria B e C 25-26, i pronostici, il programma e gli arbitri della 27^ giornata: il sabato decisivo per l'Osimo 2011?; Prima B, campionato riaperto? Testa a testa Capocavallo-San Sisto: cosa succede ora; Prima Categoria, la Bs Fasano impatta in esterno e centra la salvezza; Vittorie, salvezze e retrocessioni: ecco cosa può accadere domenica.

Prima categoria, si infiamma la lotta nelle zone alte della classifica. Riomaior sgambetta il Casarza. Lerici si prende il secondo postoContinua il momento magico del Riomaior che nella 28ª giornata di Prima categoria infila la quarta vittoria consecutiva battendo ... sport.quotidiano.net

Prima/D, si infiammano lotta playoff e corsa alla salvezzaTERAMO - Mancano solo 2 gradini alla fine di questa stagione di Prima Categoria, con i primi verdetti che sono già stati incisi nella storia e altri invece ancora tutti da scrivere. Nel girone D la Li ... ekuonews.it

26/4/26. Lo Scardovari esulta dopo la promozione della squadra in prima categoria pareggiando oggi sul campo di Ca' Emo per 3-3. x.com

Il PSG chiude il campionato di Prima Categoria con un’amara sconfitta: 5-0 sul campo dei torinesi del KL Pertusa. Dopo un primo tempo equilibrato, i verdeblù crollano nella ripresa. La squadra di Calamita parte con una conclusione di Novara, - facebook.com facebook