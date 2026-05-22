Seconda categoria | il Ricortola sta cercando un nuovo tecnico Rossano Brizzi lascia Nel mirino Bartoletti
Il Ricortola sta cercando un nuovo tecnico dopo le dimissioni di Rossano Brizzi, avvenute recentemente. La società ha dichiarato che la decisione di Brizzi di lasciare la squadra era stata presa da tempo e non è stata causata da eventi improvvisi. La squadra ha già messo nel mirino un possibile sostituto, Bartoletti, per guidare il team nelle prossime partite. La situazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati, ma finora non ci sono state comunicazioni ufficiali sui tempi di nomina del nuovo allenatore.
Le dimissioni di Rossano Brizzi, giunte come saette in un cielo che pareva ormai rasserenato dalla salvezza conquistata, vengono invece derubricate dalla società a scelta maturata da tempo, figlia d’un logoramento interiore più che di improvvisi strappi. "Non aveva più voglia di allenare", filtra dai corridoi neroverdi, quasi a voler stemperare le ruggini emerse nelle ultime ore. Eppure, dietro il commiato del decano delle panchine apuo-lunigianesi, resta il sentore d’una separazione meno lineare di quanto il garbo dirigenziale voglia raccontare. Brizzi lascia dopo aver traghettato il Ricortola a una salvezza anticipata, cinque turni prima del gong finale, con 38 punti cuciti addosso a una squadra nata povera di denari ma ricca di sopravvivenza calcistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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