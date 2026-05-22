Seconda categoria | il Ricortola sta cercando un nuovo tecnico Rossano Brizzi lascia Nel mirino Bartoletti

Il Ricortola sta cercando un nuovo tecnico dopo le dimissioni di Rossano Brizzi, avvenute recentemente. La società ha dichiarato che la decisione di Brizzi di lasciare la squadra era stata presa da tempo e non è stata causata da eventi improvvisi. La squadra ha già messo nel mirino un possibile sostituto, Bartoletti, per guidare il team nelle prossime partite. La situazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati, ma finora non ci sono state comunicazioni ufficiali sui tempi di nomina del nuovo allenatore.

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