Seconda categoria L’Asd San Severino si salva Decisive due donne dirigenti

L’Asd San Severino ha evitato la retrocessione in seconda categoria grazie a una vittoria nel playout contro l’Abbadiense. La salvezza è stata possibile anche grazie al contributo decisivo di due donne dirigenti. La squadra ha affrontato una stagione caratterizzata da imprevisti e ostacoli, portando a termine il campionato con determinazione. La partita di ritorno si è conclusa con il risultato che ha permesso alla squadra di rimanere in categoria.

La salvezza conquistata in 2ª Categoria dall’Asd San Severino nel playout contro l’Abbadiense non rappresenta solo un successo sportivo, ma il coronamento di una stagione vissuta tra sacrifici, difficoltà e una straordinaria forza di volontà. La vittoria per 3-2, arrivata allo scadere del secondo tempo supplementare, è il simbolo di una squadra che non ha mai smesso di credere nelle proprie possibilità, anche quando tutto sembrava perduto. Dietro a questa impresa ci sono soprattutto il coraggio e la determinazione di Agnese Crescenzi e Laura Ciciliani, presidentessa e segretaria della società, che di calcio sanno poco, ma non difettano certo di passione e orgoglio per i colori biancorossi settempedani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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HIGHLIGHTS SECONDA CATEGORIA 25/26: ASDEsanatoglia San Severino Marche

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