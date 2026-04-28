Nella Seconda Categoria dei gironi anconetani, tre squadre hanno ottenuto la promozione in Prima Categoria a due turni dalla fine del campionato. Dopo l’Ankon Dorica, anche Trecastelli e Olimpia Ostra Vetere hanno raggiunto il risultato, con la Polisportiva Trecastelli che ha già matematicamente conquistato la promozione grazie a una vittoria in trasferta contro il Villa Ceccolini. La stagione si conclude con queste tre squadre che salgono di categoria.

Non poteva che finire così. Una stagione dominata dall’inizio alla fine si chiude con la promozione matematica con due giornate di anticipo per la Polisportiva Trecastelli che sabato scorso ha conquistato il successo che mancava battendo 1-0 in trasferta il Villa Ceccolini. Il gol lo ha firmato ancora una volta Marco Carboni, simbolo della squadra: pur nato centrocampista, ruolo in cui ha militato anche in Eccellenza con la maglia della Vigor, ha segnato 25 reti in questo campionato vincendo la classifica dei marcatori. Inutile il successo del Real Mombaroccio, che nonostante abbia macinato punti (nessuna tra le seconde degli otto gironi ne ha fatti di più) deve accontenarsi della piazza d’onore visto che ormai a -8 a due partite dalla fine il Trecastelli non può più essere raggiunto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria, dopo l’Ankon Dorica anche le altre nei due gironi anconetani fanno il salto di categoria a due giornate dalla fine del campionato. Trecastelli e Olimpia Ostra Vetere conquistano la Prima

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