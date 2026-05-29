Consolato Usa a Milano costruito da operai indiani sfruttati | colosso americano Caddell nei guai per caporalato

La Procura ha disposto un controllo giudiziario d’urgenza per caporalato nei confronti di Caddell Construction, azienda americana coinvolta nella costruzione del consolato USA a Milano. Secondo le indagini, l’azienda avrebbe sfruttato operai indiani impiegati nel cantiere. La verifica si concentra sulle condizioni di lavoro e sui presunti casi di caporalato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle eventuali responsabilità o sui numeri coinvolti.

La Procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano 'Caddell Construction' perché avrebbe sfruttato il lavoro di operai indiani impegnati nella costruzione del consolato Usa a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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