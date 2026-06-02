Scuole aperte il 31 agosto | Ma non tutte riusciranno a farlo Sarà dura trovare il personale

Notizia in breve

Le scuole elementari sono programmate per aprire il 31 agosto, ma alcune potrebbero non riuscire a rispettare questa data. La referente dell’associazione dei dirigenti scolastici a livello provinciale ha indicato che sarà difficile trovare il personale necessario per garantire l’apertura. La questione riguarda principalmente la disponibilità di insegnanti e personale amministrativo. Non sono stati forniti numeri precisi sulle scuole coinvolte, ma si sottolinea che la carenza di personale rappresenta un ostacolo concreto.