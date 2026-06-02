Scuole aperte il 31 agosto | Ma non tutte riusciranno a farlo Sarà dura trovare il personale
Le scuole elementari sono programmate per aprire il 31 agosto, ma alcune potrebbero non riuscire a rispettare questa data. La referente dell’associazione dei dirigenti scolastici a livello provinciale ha indicato che sarà difficile trovare il personale necessario per garantire l’apertura. La questione riguarda principalmente la disponibilità di insegnanti e personale amministrativo. Non sono stati forniti numeri precisi sulle scuole coinvolte, ma si sottolinea che la carenza di personale rappresenta un ostacolo concreto.
Scuole elementari aperte dal 31 agosto, ma "non tutte potranno farlo". A fissare i primi paletti è la preside Lorella Camporesi, referente dell’associazione dei dirigenti scolastici a livello provinciale. Venerdì l’amministrazione incontrerà i dirigenti per organizzare il servizio sperimentale lanciato dalla Regione, essendo Rimini tra i 42 comuni che hanno aderito al progetto ‘Scuole aperte’. Ma va ricordato che il progetto non ha nulla a che vedere con un anticipo delle attività didattiche. Il calendario scolastico rimarrà tale, con il primo giorno di scuola fissato al 15 settembre. Nelle scuole aperte dal 31 agosto verranno svolti servizi socio-educativi che assomiglia a quanto viene fatto nei centri estivi, con attività ricreative, cultural e sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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