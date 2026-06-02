Scuola Secondaria di primo grado Berrettini- Pancrazi | in Valdichiana arriva l’indirizzo musicale dall’AS 2026 2027

A partire dall’anno scolastico 20262027, la scuola secondaria di primo grado “Berrettini-Pancrazi” in Valdichiana introdurrà l’indirizzo musicale. La decisione è stata ufficializzata e prevede l’attivazione di un percorso dedicato alla musica per gli studenti delle classi prime, seconde e terze. La scuola si prepara a offrire nuove opportunità formative nel settore musicale, con interventi specifici e spazi dedicati.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Scuola Secondaria di primo grado “Berrettini- Pancrazi”: in Valdichiana arriva l’indirizzo musicale dall’A.S. 20262027. Svolta per l’offerta formativa: l’Istituto comprensivo Cortona1 ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per l’attivazione del Percorso a Indirizzo Musicale dal 20262027. Lo studio dello strumento, integrato nel piano curricolare, punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, offrendo un servizio qualificato per la comunità. Questo traguardo è il frutto di una sinergia di successo: decisivi la fiducia delle famiglie, l’impegno del personale Docente e ATA e il sostegno istituzionale dell’Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lanazione.it - Scuola Secondaria di primo grado “Berrettini- Pancrazi”: in Valdichiana arriva l’indirizzo musicale dall’A.S. 2026/2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Docente vince l’Atlante Italian Teacher Award 2026 per la scuola secondaria di primo gradoUn insegnante di tecnologia della scuola secondaria di primo grado in provincia di Latina si è aggiudicato il riconoscimento nell’ambito della sesta...

Un docente della scuola secondaria di primo grado non può presentare domanda come commissario esternoDurante un dibattito trasmesso il 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con una rappresentante della segreteria nazionale...

Temi più discussi: Progetto Libri Gratis 2026, come accedere al contributo riservato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; Elaborazione FLC CGIL riepilogo posti disponibili docenti scuola secondaria di primo grado 2026/2027 dopo i trasferimenti - Maggio 2026; D.D.G. n. 2939 del 09 ottobre 2025 - Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 - C; Libri Gratis.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. x.com

Scuola Secondaria di primo grado Berrettini- Pancrazi: in Valdichiana arriva l’indirizzo musicale dall’A.S. 2026/2027Svolta per l’offerta formativa: l’Istituto comprensivo Cortona1 ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per l’attivazione del Percorso a Indirizzo Musicale dal 2026/2027 ... lanazione.it

Perché non una serie sui Marauder invece? reddit

La scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Anghiari vincitrice per la Toscana della prima edizione di Missione Eco-greenArezzo, 22 maggio 2026 – Mattinata di premiazioni per la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci dell'Istituto comprensivo di Anghiari e Monterchi vincitrice per la regione Toscana della ... lanazione.it