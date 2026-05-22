Docente vince l’Atlante Italian Teacher Award 2026 per la scuola secondaria di primo grado

Un insegnante di tecnologia della scuola secondaria di primo grado in provincia di Latina si è aggiudicato il riconoscimento nell’ambito della sesta edizione dell’Atlante Italian Teacher Award. La premiazione si è svolta di recente e l’insegnante è stato scelto tra vari candidati provenienti da diverse scuole italiane. La selezione è avvenuta sulla base di una valutazione delle qualifiche e delle attività svolte nel campo dell’educazione. Si tratta di un riconoscimento ufficiale per il suo ruolo pedagogico.

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