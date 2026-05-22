Docente vince l’Atlante Italian Teacher Award 2026 per la scuola secondaria di primo grado
Un insegnante di tecnologia della scuola secondaria di primo grado in provincia di Latina si è aggiudicato il riconoscimento nell’ambito della sesta edizione dell’Atlante Italian Teacher Award. La premiazione si è svolta di recente e l’insegnante è stato scelto tra vari candidati provenienti da diverse scuole italiane. La selezione è avvenuta sulla base di una valutazione delle qualifiche e delle attività svolte nel campo dell’educazione. Si tratta di un riconoscimento ufficiale per il suo ruolo pedagogico.
Marco Torella, insegnante di tecnologia in una scuola secondaria di primo grado della provincia di Latina, è stato selezionato come vincitore per il suo ordine di scuola della sesta edizione dell’Atlante Italian Teacher Award. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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