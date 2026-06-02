Scuola 2026 27 scatta la girandola delle cattedre | 59mila prof cambiano sede Ora il piano assunzioni assegnazioni supplenze

Sono stati pubblicati i risultati della mobilità dei docenti per l'anno scolastico 20262027. In totale, circa 59.000 insegnanti cambieranno sede di lavoro, creando una vasta rotazione tra le scuole. Questa movimentazione interessa sia le assegnazioni definitive che le supplenze. Il piano di assunzioni, assegnazioni e supplenze è ora in fase di attuazione, in vista dell'inizio delle lezioni a settembre.

Con la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti per l'anno scolastico 20262027 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, si delinea il quadro dei movimenti che guideranno la ripresa delle attività didattiche a settembre. I dati ufficiali, rielaborati dettagliatamente dalla Cisl Scuola, mostrano una macchina complessa che movimenta circa 59mila cattedre in tutta Italia. Questo imponente flusso di personale non fotografa solo il cambio di sede di migliaia di insegnanti, ma definisce con precisione la mappa dei posti rimasti liberi e disponibili per le future immissioni in ruolo. L'articolo Scuola 202627, scatta la “girandola” delle cattedre: 59mila prof cambiano sede. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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