Scuola 2026-2027 | oltre 14 mila posti per supplenze e assegnazioni
Per l’anno scolastico 2026-2027 sono previsti oltre 14 mila posti destinati a supplenze e assegnazioni di ruolo. Le regioni con la maggiore richiesta di cattedre sono quelle del Nord e del Sud, dove si concentrano le maggiori differenze tra domanda e offerta. La diminuzione degli studenti nelle aree urbane e l’aumento in alcune zone rurali influiranno sulla distribuzione delle graduatorie. Le variazioni demografiche e le esigenze di copertura del personale determineranno nuovi scenari nella gestione delle supplenze.
? Punti chiave Quali aree geografiche vedranno la maggiore pressione sulle cattedre disponibili?. Come influirà la variazione demografica degli studenti sulla gestione delle graduatorie?. Chi dovrà monitorare i bandi per non perdere le assegnazioni provvisorie?. Come verranno ripartite le risorse tra i diversi ordini di scuola?.? In Breve Domande via sportello digitale provinciale per supplenze da malattia o aspettativa.. Distribuzione risorse basata sulle variazioni demografiche degli studenti in diverse zone d'Italia.. Gestione posti tramite bandi degli Uffici scolastici territoriali per ogni ordine di scuola.. Necessità di coordinamento tra organico di fatto e variazioni iscrizioni per continuità didattica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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