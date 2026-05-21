Scuola 2026-2027 | oltre 14 mila posti per supplenze e assegnazioni

Per l’anno scolastico 2026-2027 sono previsti oltre 14 mila posti destinati a supplenze e assegnazioni di ruolo. Le regioni con la maggiore richiesta di cattedre sono quelle del Nord e del Sud, dove si concentrano le maggiori differenze tra domanda e offerta. La diminuzione degli studenti nelle aree urbane e l’aumento in alcune zone rurali influiranno sulla distribuzione delle graduatorie. Le variazioni demografiche e le esigenze di copertura del personale determineranno nuovi scenari nella gestione delle supplenze.

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