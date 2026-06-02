Scopre di alloggiare davanti alla casa della piccola Beatrice e fugge | turista finisce fuori strada

Da feedpress.me 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un turista che aveva appena soggiornato in un bed and breakfast ha scoperto che l’alloggio si trovava di fronte alla villetta dove il 9 febbraio è stata trovata morta una bambina. Dopo aver fatto questa scoperta, il turista è fuggito e ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada. Non ci sono segnalazioni di feriti o altri danni. La polizia sta indagando sull’incidente e sull’identità del turista.

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Ha scoperto che il bed and breakfast nel quale aveva appena preso alloggio si trovava proprio di fronte alla villetta di Montenero dove lo scorso 9 febbraio è stata trovata morta la piccola Beatrice. Presa dal turbamento, una turista francese è risalita in auto per lasciare la struttura, ma durante il tragitto è finita fuori strada. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio. La donna si trovava in vacanza insieme alla figlia e aveva già effettuato il check-in nella struttura ricettiva quando ha appreso che l'abitazione situata di fronte era quella sequestrata dalla Procura di Imperia nell'ambito delle indagini sulla morte della bambina di due anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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