Paura al Tiburtino | irrompe in casa della ex e la picchia davanti alla loro figlia piccola

Una donna è stata aggredita dal suo ex compagno all’interno della propria abitazione nel quartiere Tiburtino. L’uomo, in stato di alterazione causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, è entrato senza permesso e ha aggredito verbalmente e fisicamente la donna, che si trovava con la loro figlioletta. La scena si è svolta sotto gli occhi della bambina, che ha assistito alla colluttazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ha picchiato la ex compagna davanti alla loro figlia piccola. Un uomo violento, piombato in casa della ragazza in stato di alterazione dovuto all'assunzione di droghe. Costretta alle cure dell'ospedale la vittima il 42enne è stato arrestato. È accaduto in un appartamento nella zona del Tiburtino.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate ?Papà picchia la maestra della figlia: «Devo portarla via», poi l'aggressione a spintoni e pugni davanti alla bambinaScoppia il caso a Piacenza, dove un giovane papà ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della stessa... Picchia a sangue la compagna davanti alla figlia di pochi mesi: arrestatoPicchia a sangue la compagna davanti alla figlia di pochi mesi e viene arrestato dai carabinieri, un grave episodio di violenza domestica accaduto...