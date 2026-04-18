Lieve malore alla guida della motoape finisce fuori strada e si schianta contro un ulivo

Un uomo alla guida di una motoape ha avuto un malore mentre tornava a casa dopo aver lavorato nei campi. La motoape è uscita di strada e si è schiantata contro un ulivo. L’incidente è avvenuto nel territorio di Surbo, senza altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo non sembrano gravi. La dinamica si basa sulle prime ricostruzioni degli investigatori.

SURBO – Colto probabilmente da un malore mentre a bordo della sua motoape faceva ritorno a casa dopo una mattinata trascorsa a lavorare nei campi. Un 63enne di Surbo è rimasto ferito, ed è stato accompagnato in ospedale, dove sarà costretto a subire, probabilmente, un intervento chirurgico per.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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