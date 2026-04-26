Su internet sono comparsi i link per la prossima Steam Machine e il nuovo controller, pubblicati dal rivenditore Komodo Station. Questi dettagli sono stati condivisi online senza annunci ufficiali, generando interesse tra gli appassionati di videogiochi e tecnologia. La presenza di questi link suggerisce che le novità potrebbero essere imminenti, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Valve.

? Cosa sapere Il rivenditore Komodo Station ha pubblicato i link per nuova Steam Machine e controller.. La fuga di dati in Asia anticipa il lancio globale dei prodotti Valve.. Venerdì scorso, l’apparizione di pagine dedicate a Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame sul portale asiatico Komodo Station ha innescato una tempesta di aspettative tra gli appassionati di hardware, segnalando la possibile imminente apertura delle prenotazioni per la nuova generazione di prodotti Valve. Il rivenditore autorizzato Komodo Station, che gestisce le vendite in aree strategiche come Giappone, Corea del Sud e Hong Kong, ha pubblicato URL specifici che prima mostravano solo il controller e che ora includono anche la console e il nuovo sistema Steam Frame.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valve: trapelati i link per la nuova Steam Machine e il controller

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