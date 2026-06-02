Scoperta una domus romana sotto il liceo Cavour | affreschi e mosaici nella scuola a due passi dal Colosseo

Sotto il liceo Cavour di Roma sono stati trovati resti di una domus romana, risalente all'epoca antica, durante interventi di scavo finanziati dal Pnrr. La scoperta include affreschi, mosaici e stucchi ben conservati, che si estendono sotto l'edificio scolastico situato a breve distanza dal Colosseo. I lavori di scavo continuano per valutare l’estensione della villa e il suo stato di conservazione.

Gli scavi finanziati dal Pnrr hanno portato alla luce parte di una villa romana con affreschi, stucchi e mosaici sotto il liceo Cavour di Roma. Potrebbe estendersi nel sottosuolo del cortile della scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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