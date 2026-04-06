Arte e fede a due passi dal mare | una bella infiorata nella chiesetta di Santa Maria al Bagno

Nella zona di Santa Maria al Bagno, una piccola chiesa dedicata al Santo Nome di Maria ha ospitato per il secondo anno consecutivo un’Infiorata, un evento che coinvolge la decorazione floreale dell’interno e dell’esterno dell’edificio. Questa tradizione combina arte e fede, trasformando il luogo di culto in un’esposizione di colori e profumi. L’evento si svolge a poca distanza dal mare, attirando visitatori e appassionati di tradizioni locali.

L’iniziativa promossa dal sodalizio dei commercianti della marina in collaborazione con il Comune è stata realizzata dall’associazione Caledda. E’ una della tante iniziative per valorizzare l’antico luogo di culto NARDO’ - Bellezza e tradizione a due passi dal mare. Per il secondo anno consecutivo, la chiesetta del Santo Nome di Maria della marina neretina di Santa Maria al Bagno si è vestita di colori e profumi straordinari grazie alla realizzazione artistica dell’Infiorata, un’iniziativa che ha scaldato il cuore della comunità e valorizzato il patrimonio artistico e culturale nei giorni dedicati alle festività pasquali. Un’iniziativa promossa dall’associazione commercianti di Santa Maria al Bagno e realizzata dall'associazione Caledda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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H. 16:30 #Rosario - Vespri - S. Messa in collegamento con la Chiesa Santa Maria in Valleverde - Celano (L’Aquila) x.com