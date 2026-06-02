Scoperta base di spaccio di cocaina in un' abitazione | denunciato un 57enne
La polizia ha scoperto una base di spaccio di cocaina in un’abitazione di Santa Maria Capua Vetere. Durante l’operazione, gli agenti hanno denunciato un uomo di 57 anni. Il blitz è stato eseguito in uno stabile di via del Lavoro, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli su eventuali sequestri o altre persone coinvolte.
Blitz antidroga da parte della polizia in uno stabile in via del Lavoro a Santa Maria Capua Vetere. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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