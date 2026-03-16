Ischia scoperta base di spaccio | arrestato 43enne con cocaina e hashish

A Barano d’Ischia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni con precedenti, trovato in possesso di cocaina e hashish. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di ieri e ha portato al fermo dell’individuo, ritenuto coinvolto in attività di spaccio. L’intervento si è svolto senza incidenti, e le forze dell’ordine hanno sequestrato le sostanze trovate durante la perquisizione.

Blitz della Polizia di Stato a Barano d’Ischia, dove nel pomeriggio di ieri un 43enne del posto, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Ischia nell’ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Durante un servizio di pattugliamento in via Buttavento, i poliziotti hanno notato un uomo che, con fare sospetto, dopo essere uscito da un appartamento si è allontanato frettolosamente in direzione di contrada Buonopane. Insospettiti dall’atteggiamento guardingo, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ischia, scoperta base di spaccio: arrestato 43enne con cocaina e hashish Articoli correlati Leggi anche: Capaccio Paestum, trovato con hashish e cocaina: arrestato per spaccio L'appartamento è una base dello spaccio: trovati hashish e cocainaUn via vai più che sospetto in un appartamento ha fatto emergere come quelle quattro mura fungessero da base operativa dello spaccio. Contenuti e approfondimenti su Ischia scoperta base di spaccio... Officina abusiva scoperta a Ischia indagando sul furto di e-bikeIndagando sul furto di una ebike, i carabinieri della stazione di Ischia hanno scoperto una officina abusiva dove erano stoccati rifiuti pericolosi e moltissime bici elettriche di dubbia provenienza. ansa.it Ischia, scoperta officina abusiva dopo il furto di un' e-bike: tre denunce dei carabinieriIl furto di una e-bike ha condotto i carabinieri della stazione di Ischia in un’officina abusiva. Un deposito più simile ad un cimitero di pezzi di ricambio, telai di veicoli: all'interno 19 ... ilmattino.it