Spaccio in abitazione | arrestato 35enne Sequestrati 18 grammi di cocaina

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni durante un blitz contro lo spaccio di droga in un’abitazione. Durante l’operazione sono stati sequestrati 18 grammi di cocaina. L’intervento si è svolto nel territorio casertano e ha portato all’arresto dell’uomo, che si trova ora in custodia. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità dell’operazione o sulle eventuali altre persone coinvolte.

Nuovo intervento dei carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio casertano. A Santa Maria a Vico, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Casilina, arrestata 35enne: sequestrati 50 grammi di cocainaUna donna di 35 anni, residente a Ferentino e già nota alle autorità, è stata arrestata dai Carabinieri mentre percorreva la via Casilina alla guida... Spacciatore arrestato. Sequestrati venti grammi di cocainaI carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno messo a segno un arresto in flagranza di reato, bloccando un cittadino italiano della zona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La sua casa era un bazar della cocaina: arrestato con oltre un chilo di droga - BresciaToday; Dal controllo stradale alla perquisizione in casa: arrestato 32enne per spaccio; Affari in famiglia, lo spaccio di madre e figlio ai Castelli Romani; Droga, 7mila euro e un deposito di armi in camera: uomo arrestato alle porte di Milano. Santa Maria a Vico, spaccio in abitazione: 35enne arrestatoA Santa Maria a Vico, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con ... napolivillage.com San Cristoforo, droga e spaccio: arrestato mentre era ai domiciliari VIDEOCATANIA – Controlli nel quartiere San Cristoforo hanno portato all’arresto di un 66enne catanese, pluripregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga. L’uomo è accusato di ... livesicilia.it Tutta la famiglia era coinvolta nello spaccio: - facebook.com facebook