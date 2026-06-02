Un’ambulanza si è ribaltata sulla SS 155 tra Alatri e Fiuggi. L’incidente è avvenuto alle prime luci del mattino, quando il veicolo ha perso il controllo, finendo su un fianco. Quattro persone erano a bordo, tutte rimaste ferite. Due sono state trasportate in ospedale in codice rosso, le altre due in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

Come è avvenuto l'impatto che ha ribaltato l'ambulanza?. Chi sono i quattro occupanti coinvolti nello scontro?. Perché la dinamica dell'incidente è ancora sotto accertamento?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi delle Forze dell'Ordine?.? In Breve Incidente avvenuto martedì 2 giugno intorno alle 15:20 sulla SS 155. Coinvolti due anziani di Frosinone e due operatori sanitari di 30 e 50 anni. Feriti trasportati all'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone con codici di minore gravità. Traffico rallentato tra Alatri e Fiuggi per rilievi scientifici e rimozione mezzi. Scontro violento sulla 155 tra un’auto medica e un’Audi A3: quattro feriti nel primo pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla SS 155: ambulanza ribaltata e 4 feriti tra Alatri e Fiuggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brutto incidente sulla S.S. 155, scontro tra un'auto medica e un'automobile. Quattro feriti

Scontro tra tre auto sulla SS 106: due feriti gravi e l’elisoccorsoTre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla SS 106, con due persone ferite gravemente e trasportate in ospedale via elicottero.