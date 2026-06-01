Tragedia a Tor San Lorenzo | incidente sul lungomare morto un 20enne

Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea. L’incidente si è verificato nel tratto che costeggia il mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Non sono stati forniti altri dettagli sulla causa o eventuali coinvolti.

Ardea, 1° giugno 2026 – Tragico incidente stradale ieri sera sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea, vicino Roma. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un ragazzo di 20 anni. Altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimaste coinvolte due vetture. Una era guidata da un uomo di 61 anni, l’altra da un ragazzo di 19 anni, che viaggiava insieme a tre amici. L’impatto è stato violento e per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Incidente mortale a Tor San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Anzio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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INCIDENTE SPAVENTOSO: MORTI MARITO E MOGLIE GRAVISSIMO IL FIGLIO 32ENNE. LO SCHIANTO AD ARDEA

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