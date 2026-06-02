Scontro frontale a Mutigliano in tre finiscono all’ospedale

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state ricoverate in ospedale dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio a Mutigliano, sulla strada per Camaiore. Intorno alle 14:40 due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando danni e feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state rese note.

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Lucca, 2 giugno 2026 – Grave incidente stradale a Mutigliano, sulla via per Camaiore. Intorno alle 14,40 due auto si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti: un uomo di 68 anni, è stato portato in codice rosso per dinamica all'ospedale San Luca di Lucca, un secondo ferito in codice giallo sempre all’ospedale lucchese. Una terza persona non ha riportato ferite particolari ma è stato comunque condotto in ospedale. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, ambulanze della Misericordia di Lucca e della Croce Verde di Lucca, la polizia e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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