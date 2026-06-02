Scontro frontale a Mutigliano in tre finiscono all’ospedale

Notizia in breve

Tre persone sono state ricoverate in ospedale dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio a Mutigliano, sulla strada per Camaiore. Intorno alle 14:40 due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando danni e feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state rese note.