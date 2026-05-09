Nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente lungo la Sr69, nella zona Indicatore, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Tre persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate nello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

ncidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la Sr69, in località Indicatore, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato alle 17 con l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenute l’auto infermierizzata Blsd della Misericordia di Arezzo, l’infermierizzata di Montalto, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e dei rilievi. Tre le persone trasportate all’ospedale San Donato di Arezzo. Un uomo di 45 anni e una minore sono stati trasferiti in codice 2, mentre un uomo di 32 anni è stato accompagnato in codice 3. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Scontro tra due auto all’Indicatore: tre persone finiscono in ospedale

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