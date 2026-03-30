Scontro auto-bici | ciclista sbalzato sull' asfalto portato in ospedale

Lunedì pomeriggio nel quartiere della Foce a Genova, un incidente tra un'auto e una bicicletta si è verificato in piazza Rossetti. Un ciclista è stato sbalzato sull'asfalto e trasportato in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

Un uomo di 65 anni è stato portato in codice giallo al San Martino. Piazza Rossetti è stata temporaneamente chiusa dalla polizia locale Incidente lunedì pomeriggio nel quartiere genovese della Foce, dove un'auto e una bicicletta si sono scontrate per motivi da chiarire in piazza Rossetti. È successo verso le 16,30 verso ponente, in direzione corso Marconi. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un 65enne che nell'urto è stato sbalzato sull'asfalto, riportando un trauma cranico - sebbene indossasse il caschetto - con dolore costale e agli arti superiori. Sul posto la Croce Bianca Genovese con l'ambulanza e l'automedica Golf 1. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Scontro auto-bici: ciclista sbalzato sull'asfalto, portato in ospedale Articoli correlati Rovinosa caduta in bici, giovane ciclista 'vola' sull'asfalto: portata in ospedaleRovinosa caduta in bicicletta a Monterotondo, frazione di Passirano immersa tra i vigneti della Franciacorta. Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutareBrutto incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio, in via Gobetti nel quartiere genovese di Albaro.