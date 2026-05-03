Scontro tra un' auto e una bici | ciclista trasportato in ospedale

Nella mattina di domenica 3, un incidente si è verificato lungo la strada provinciale 28 tra Caratta e Roveleto Landi, coinvolgendo un'auto e una bici da corsa. Un uomo di 30 anni, residente a Ferrara, è rimasto ferito nell’impatto e trasportato in ospedale. L’incidente ha causato danni alla vettura, con il vetro posteriore rotto, mentre il ciclista è stato soccorso dai sanitari sul posto.

Grave incidente nella mattina di domenica 3. Un uomo di 30 anni, originario di Ferrara, è rimasto ferito lungo la strada provinciale 28 tra Caratta e Roveleto Landi: era in sella a una bici da corsa quando si è scontrato con un'auto, sfondando il vetro posteriore.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Breaking News: Serious Crash on Cork Road, Waterford City - Car vs E-Bike Collision

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