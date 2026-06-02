Sconfitta la brixia in finale Bergamo si riprende la Serie A2 dopo 36 anni | La nostra una promozione a chilometro zero

Bergamo ha riconquistato la Serie A2 di rugby dopo 36 anni, vincendo la finale playoff contro il Brixia. La squadra di Bergamo, sponsorizzata Italian Floor Design, ha ottenuto la promozione dopo aver superato i rivali storici in un doppio confronto. La sconfitta del Brixia in finale ha permesso al Rugby Bergamo 1950 di tornare nella categoria superiore.

Dopo 36 anni Bergamo ritrova la serie A2 del rugby grazie al Rugby Bergamo 1950, sponsorizzato Italian Floor Design, uscito vincitore domenica dal doppio confronto nei playoff di B contro i rivali storici del Brixia. Una promozione ottenuta con una società, uno staff, guidato dal coach Roberto Schipani, e una squadra quasi interamente composta da bergamaschi e prodotti dal settore giovanile giallorosso. "Una promozione a chilometro zero - racconta il presidente Giulio Donati - arrivata dopo anni di lavoro e programmazione. Abbiamo allargato anno dopo anno la nostra base, costruendo in casa le risorse per questa impresa finalmente arrivata. Abbiamo tre formazioni under 14, due under 16 e la under 18 che ha fornito giocatori alla prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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