Rugby Bergamo è qui la festa | torna in Serie A dopo 36 anni
Il Rugby Bergamo torna in Serie A2 dopo 36 anni, grazie al vantaggio accumulato nella partita di andata. La squadra ha perso l’ultima sfida contro Ospitaletto, ma la vittoria nella gara precedente ha garantito il passaggio di categoria. La formazione ha ottenuto il risultato decisivo anche con la sconfitta, mantenendo il punteggio complessivo favorevole. La promozione è stata ufficializzata al termine della serie di incontri.
La sconfitta più dolce di sempre: il Rugby Bergamo cade a Ospitaletto, ma grazie al vantaggio accumulato nella gara d’andata può festeggiare il ritorno in Serie A2. Il tabellino dice 21-12 in favore di Brixia, margine non sufficiente a ribaltare il prezioso 41-24 maturato in terra bergamasca: così al termine degli 80 minuti regolamentari può scattare la grande festa giallorossa, per una promozione attesa 36 lunghissimi anni. La formazione bresciana non ha però lasciato nulla di intentato e, nonostante una missione quasi impossibile, ha coltivato fino all’ultimo la speranza dell’impresa. Dopo lo scatto in avanti di Bergamo, che si era portato... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Rugby Bergamo: 12ª vittoria, capolisti inarrestabili!
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Il primo round dei playoff sorride alla Serie B della Italian Floor Design Rugby Bergamo 1950 Davanti a un pubblico straordinario, i nostri ragazzi hanno superato Brixia 41–24 nella gara d’andata,m conquistando un vantaggio importante in vista del ritorno facebook
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