Rugby Bergamo è qui la festa | torna in Serie A dopo 36 anni

Notizia in breve

Il Rugby Bergamo torna in Serie A2 dopo 36 anni, grazie al vantaggio accumulato nella partita di andata. La squadra ha perso l’ultima sfida contro Ospitaletto, ma la vittoria nella gara precedente ha garantito il passaggio di categoria. La formazione ha ottenuto il risultato decisivo anche con la sconfitta, mantenendo il punteggio complessivo favorevole. La promozione è stata ufficializzata al termine della serie di incontri.